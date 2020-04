Ostern : Leverkusen und seine Reliquien

Der Schrein des Seligen Gezelinus von Schlebusch ist einer der bekanntesten Kirchenschätze in Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Verehrung von Überresten Heiliger ist aus der Mode gekommen. Die heimischen Kirchen bewahren Reliquien in kostbaren Behältnissen auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Es ist nur das winzige Knochenteilchen einer Frau, die vor mehr als 800 Jahren starb. Die Legende berichtet von einem Wunder, dem so genannten Rosenwunder, das Elisabeth von Thüringen vollbracht haben soll. Unter anderem wegen ihrer selbstlosen Hingabe wird sie nicht nur in der katholischen, sondern auch in der evangelischen Kirche verehrt. Das Knochenteilchen der heiligen Elisabeth kam erst vor drei Jahren in die Kirche der Patronin, die – 1957 fertiggestellt und wegen ihrer schlichten Backsteinarchitektur als Beispiel sakraler Nachkriegsarchitektur – unter Denkmalschutz steht.

„Es ist gut, wenn ein bisschen von der Pfarrpatronin auf jeden von uns abstrahlt“, betonte Stadtdechant Heinz-Peter Teller, als er die Reliquie der Patronin am 17. November 2017 entgegennahm, nachdem sie zufällig entdeckt worden war: im Schrank einer Begegnungsstätte, dem einstigen Schlebuscher St.-Elisabeth-Krankenhaus, aufbewahrt in einer Pappschachtel zwischen Nähutensilien und Stoffresten.

Info Reliquien gibt es in vielen Lebensbereichen Bedeutung Reliquien – abgeleitet vom lateinschen Wort „reliquiae“ (Zurückgelassenes, Überbleibsel) sind ein Phänomen, dass nicht nur in allen Religionen existiert, sondern in fast jedem Lebensbereich. Zum Beispiel werden auch Sportler-Trikots oder CDs von berühmten Sängern mit Original-Unterschrift hoch gehandelt. Im Christentum war die Reliquienverehrung vor allem im Mittelalter ausgeprägt. Seit dem achten Jahrhundert war die Kirche bestrebt, jeden ihrer Altäre mit einer Reliquie auszustatten.

Doch nicht nur in Sankt Elisabeth, sondern auch in vielen anderen Gotteshäusern existieren weitere Kirchenschätze dieser Art. „Früher hatten Reliquien und Heiligenverehrung einen höheren Stellenwert als heute. Damit sollte deutlich werden, dass Gott Mensch geworden ist“, erläuterte Stadtdechant Heinz-Peter Teller und Pfarrer der Kirchengemeinde Sankt Remigius. Über Reliquien ihres Namenspatrons, des Bischofs Remigius von Reims, verfügt die Gemeinde allerdings nicht, denn sämtliche Reste wurden während der französischen Revolution zerstört. Dagegen sind seit 2011 Knochenreste des böhmischen Priesters und Märtyrers Johannes Nepomuk, dem zweiten Patron der Remigius-Kirche, im Altar eingemauert.

Seit 2013 ist auch die Quettinger Kirche Sankt Maria Rosenkranzkönigin im Besitz einer Reliquie. Ursprünglich gab es in der Anfang des 20. Jahrhunderts erbauten Kirche einen Holzaltar. Erst seit dieser im Jahr 2013 durch einen Steinaltar ersetzt wurde, war der Einsatz von Reliquien möglich. Über Kontakt mit dem früheren Kölner Weihbischof Manfred Melzer konnte Pfarrer Ulrich Sander an etwas Haupthaar von Maximilian Kolbe gelangen, der 1941 im Konzentrationslager Auschwitz verbrannt wurde, nachdem er sich anstelle eines Mithäftlings geopfert hatte. Melzer weihte den Altar und ließ die Reliquie sichtbar ein.

Das Gotteshaus Sankt Engelbert in Pattscheid beherbergt ein Überbleibsel des Heiligen Engelbert von Berg, dem als Märtyrer gestorbenen Erzbischof von Köln, dessen Gebeine in der Schatzkammer des Kölner Doms aufbewahrt sind. Das separat bestattete „Herz des Heiligen“ wird als Reliquie in einem modernen Reliquiar im Altenberger Dom aufbewahrt und gezeigt.

Weitere Reliquien sind unter anderem im Besitz der katholischen Kirche Sankt Nikolaus, 1895 als dreischiffige Backstein-Basilika im neo-romanischen Stil in Neuboddenberg errichtet. Die Reliquien der alten Kirche erhielten bei Einweihung des Gebäudes ihren Platz im Hochaltar.

Der Laienbruder Gezelinus von Schlebusch, der um 1135 als Schafhirte auf dem zum Kloster Altenberg gehörenden Gut Alkenrath in Schlebusch wirkte, wurde wegen seines Eintretens für die Landbevölkerung gerühmt. Zunehmend verbreitete sich auch die Nachricht von wundersamen Taten. Der Legende nach soll Gezelinus seinen Hirtenstab in den Boden gestoßen, ein Gebet gesprochen und eine Quelle in Alkenrath geschaffen haben, als er von Menschen in einer lang andauernden Dürreperiode darum gebeten wurde.