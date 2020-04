Wegen Corona: Saisonstart abgesagt : Yachtclub bräuchte mehr Platz im Hafen

Stephan Utzelmann ist Vorsitzender des Yachtclubs Wuppertal-Hitdorf. Wegen Corona musste die Saisoneröffnung ausfallen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Club Wuppertal-Hitdorf bekommt weiterhin viele Anfragen nach Stellplätzen. Wegen Corona musste der offizielle Saisonstart ausfallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Das schöne Frühlingswetter lockt die Angehörigen des Yachtclubs Wuppertal-Hitdorf zum ersten Mal aufs Wasser. Doch der Saisonstart fällt Corona zum Opfer. „Es tut mir in der Seele weh“, bedauerte Vereinsvorsitzender Stephan Utzelmann, der nach bislang 15 Jahren im Amt bei der jüngsten Hauptversammlung für drei weitere Jahre bestätigt wurde. Dabei sah vor einigen Wochen noch alles so gut aus. Das letzte Hochwasser habe der Verein „problemlos bewältigt“, berichtete der Vorsitzende, lediglich angeschwemmte und liegengebliebene Dinge beseitigen müssen. Die übrig gebliebenen Gegenstände wie Baumstämme oder wilder Müll wollte man von der etwa 500 Quadratmeter großen Wiese am Rheinufer eigentlich bei der – ebenfalls ausgefallenen – städtischen Reinigungsaktion „Wir-für-unsere-Stadt“ wegschaffen. In den Vorjahren konnten die vereinseigenen „Putzteufel“ bei dieser Gelegenheit jeweils einen großen Container füllen.

Weil der Saisonbeginn auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, ist der Wassersportverein mit seinen Aktivitäten insgesamt ins Hintertreffen geraten. So sind zum Beispiel die Bootsstege nach wie vor in Winterposition, das heißt, die Ausleger so zusammengeschoben, dass am Hauptsteg sämtliche Boote in Fließrichtung des Stroms liegen. Demzufolge können zahlreiche Besitzer ihre Boote auch nicht aus dem Winterlager räumen. Nur einer hat bislang einen Liegeplatz am Gästesteg eingenommen.

Info Seit 1951 auf dem Rhein unterwegs Der Yacht-Club-Wuppertal-Hitdorf wurde 1951 als Segel-Club-Wuppertal gegründet und war ursprünglich bei Rheinstrom-Kilometer 717 in Monheim beheimatet. Im Jahr 1960 verlegte der Club seine Aktivitäten an das neu erworbene Grundstück in den Hitdorfer Hafen zu Rheinkilometer 707. Der Verein hat sich die Förderung des Wassersports zur Aufgabe gemacht. Dabei steht die Aus- und Weiterbildung für Segler und Motorbootfahrer an erster Stelle.