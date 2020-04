Chempark Leverkusen war betroffen : Bombe in Köln entschärft - Anwohner dürfen zurück in Wohnungen

Bombe in Köln entschärft - Anwohner dürfen zurück in Wohnungen

Köln/Leverkusen Am Samstag ist in Köln eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Rund 150 Anwohner sowie der Chempark waren betroffen. Ein Passant hatte die Bombe entdeckt.

Am Samstagmittag um 13.15 Uhr ist im Kölner Stadtteil Merkenich eine Fliegerbombe entschärft worden. Die Anwohner dürften in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren, teilte die Stadt mit. Ein Spaziergänger hatte die Bombe am späten Freitagabend am Rhein entdeckt. Es handelte sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit zwei Aufschlagzündern.