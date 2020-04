Betrieb umgestellt : So stellen sich Opladener Bäcker auf die Krise ein

Leverkusen Jörg Nöres hat Verkauf und Backstube neu organisiert. Stefan Willeke findet Abnehmer für überschüssige Backware.

Der Betrieb in der Backstube sieht so aus, dass sich alle 14 Mitarbeiter tageweise abwechseln, jeweils sieben Personen sind in Kurzarbeit. Im Verkauf bleibt das Geschäft an Wochentagen neuerdings zwischen 12 bis 12.30 Uhr geschlossen. Zum einen wird so vermieden, dass die Mitarbeiter der verschiedenen Schichten in Kontakt kommen, zum anderen können sie die Zeit zur gründlichen Desinfektion nutzen. Auch am Abend schließt das Geschäft eine halbe Stunde früher als üblich, jetzt bereits um 18 Uhr. Nöres: „Eigentlich wollten wir ursprünglich um 16 Uhr schließen, haben dann aber festgestellt, dass viele Kunden noch nach der Arbeit kommen.“ Verkäuferinnen bedienen die Kunden allerdings kaum noch im Geschäft, vielmehr ziehen es Verbraucher vor, im Abstand von zwei Metern draußen auf dem Bürgersteig zu warten, bis sie an der Reihe sind, und sich die Waren schließlich durch die geöffneten Fensterscheiben reichen zu lassen. Um starken Andrang vor den Ostertagen zu entzerren und lange Wartezeiten sowie unnötigen Kontakt zu vermeiden, hatte Nöres erstmals angeboten, Backwaren im Voraus zu bestellen und zu bezahlen, anschließend bei Vorlage des Bons seitlich am Fenster abzuholen.