Song zur Krise : Marco Miliano singt über Corona

Der Barde hat eine Ballade zur Pandemie eingesungen – in drei Sprachen.

Melancholische Klavierklänge, ein Mann mit Atemschutzmaske schreitet auf die Kamera zu, allmählich wird die Melodie erkennbar. Es ist die des Songs „Say Something“, im Orginal gesungen von Great Big World und Christina Aguliera. „Danke da draußen an alle euch“, singt nun aber Marco Miliano die erste Zeile seines Corona-Songs, der das aktuelle Lebensgefühl beschreibt – auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Es ist eine Hymne für alle, die während der Pandemie unermüdlich arbeiten, auf vieles verzichten müssen und trotz aller Widrigkeiten „diese unwirkliche Zeit“ bewältigen, wie Miliano es in der ersten Strophe singt.

Dank an Rettungssanitäter in der Corona-Krise

Rommerskirchener Helfer : Dank an Rettungssanitäter in der Corona-Krise

Doch in den vergangenen Jahren geriet das Singen zunehmend ins Hintertreffen, der Faden zur Musik riss aber nie so ganz. „Corona Song“ hat er sein Lied genannt. Aufgenommen hat er das Stück im eigenen Studio. Auch das Video, das auf der Plattform YouTube zu sehen ist, hat er in Eigenregie aufgenommen. „Das hat von allem am längsten gedauert“, sagt er mit Blick auf Aufnahme, Schitt und Endproduktion. Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen.