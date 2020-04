Corona aktuell : 160 Infizierte, Video des Klinikums erklärt Covid 19

Leverkusen Die Zahl der Infizierten steigt weiter leicht an. Im Klinikum sind zwölf Betten mit Covid-19-Patienten besetzt.

Fallzahlen Am Donnerstagmorgen meldet das NRW-Gesundheitsministerium für Leverkusen 160 mit dem Coronavirus Infizierte – zwei mehr als am Vortag. Fürs Klinikum nennt Prof. Stefan Reuter am Donnerstag diese Daten: Zwölf Covid-19-Patienten werden behandelt, darunter acht Leverkusener und vier aus der näheren Umgebung. Drei der zwölf Patienten werden intensivmedizinisch betreut, darunter auch Leverkusener.