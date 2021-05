Mein Leben im Lockdown : „Mich kann Corona nicht aufhalten“

Düsseldorf Künstlerin Anica Hauswald veränderte in der Pandemie ihren Stil. Ihre neuen Bilder zeigt sie nun in einer Ausstellung – ganz klassisch und digital. Ein Protokoll.

Sie hat sich im Laufe der Pandemie stark verändert. Corona ist zu einschneidend für mich, um nicht zu reagieren. „Deep Dive into color“ heißt meine Ausstellung mit den neuen Arbeiten. Zuvor waren meine Arbeiten eine Art geknüpfte Malerei, Textilkunst also – wie Malerei, aber halt kombiniert mit handgeknüpftem Kunstfell, den ich aufgenäht habe. Diese Textilkunst war abstrakt und minimalistisch, reduziert auf geometrische Formen. Es war immer ein mühsamer und langwieriger Schaffensprozess, der je nach Anzahl der Farbflächen bis zu einem Jahr gedauert hat. Im Laufe der Pandemie wurde mir immer mehr bewusst, dass ich dieses Langsame, dieses Streben nach Perfektion der homogenen Flächen nicht mehr ertrage. Und dann der Frust, wenn Unvorhergesehenes passierte und ich auf einmal um Monate zurückgeworfen war in meiner Arbeit – alles Dinge, die ich nicht mehr wollte. In der Corona-Zeit steckt ohnehin schon so viel Negativität, dass ich es so nicht auch noch im Atelier haben wollte. Ich musste dem etwas entgegen setzen, wollte wieder mehr Lebendigkeit und Spaß erleben.