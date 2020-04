Interview Alexander Dederichs : Corona könnte Baustellen lahmlegen

Leverkusen Alexander Dederichs, technischer Vorstand des Opladener Bauvereins, bangt um das Projekt Kämpchenstraße.

Dederichs Wir stellen fest, dass Unternehmer und Zulieferer teilweise Probleme bekommen, weil die private Kundschaft nicht investiert. Das könnte für uns im Zweifel als Folgeeffekt ebenfalls problematisch werden. Unsere Sorge ist, dass unsere komplette Baustelle in der Kämpchenstraße stillsteht und nichts mehr geht, falls wir einen Corona-Fall in einem Schlüsselgewerk bekämen. Wirtschaftlich gesehen bedeutet das für uns zwar entgangene Mieteinnahmen, gefährdet aber in keinem Fall unsere Existenz.

Dederichs Wir sind immer offen für Zukäufe. Aktuell sind wir damit beschäftigt, weitere Grundstücke in Opladen zu erwerben. Unseren Besitz im Hederichsfeld würden wir gerne rund um das Eckhaus an der Schillerstraße kombinieren und vereinen. Insgesamt werden Grundstücke in der Stadt natürlich erheblich knapper. Insofern hatten wir in den letzten Jahren viel Glück. Nun sind wir erstmals in der Geschichte des Bauvereins dazu übergegangen, ein bestehendes Haus abzureißen und auf dem gleichen Grundstück neu zu bauen. Diese Ersatzbebauung ist am Imbacher Weg in Vorbereitung. Die Baugenehmigung liegt vor, wir könnten sofort anfangen. Aber zuvor wollen wir unseren Mietern vernünftige Alternativen anbieten.