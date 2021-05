Johannesstift in Hückeswagen : Trotz Pandemie in den Mai getanzt

Hückeswagen Mit Musik und Bastelaktionen begrüßten die Bewohner im Johannesstift den Mai. Die kühle Witterung hielt keinen der Seniorinnen und Senioren davon ab, in den Sinnesgarten zu gehen, um sich dort ein Stück Baumstriezel zu holen.

Eine Tanz-in-den-Mai-Veranstaltung? Jetzt, in der dritten Welle der Corona-Pandemie? Was für eine absurde Vorstellung, so möchte man meinen. Und in der Tat – mit ausgelassenem Tanz hatte das nichts zu tun, was am Freitag im Altenzentrum Johannesstift veranstaltet wurde. Und dennoch, so Anke Weiler, die Leiterin der Sozialen Betreuung im Johannesstift, sei es doch ein Stückchen Normalität für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenzentrums. „Sie sind ja doch noch ein Stück weiter abgeschirmt von der Außenwelt als unsereins. Und daher versuchen wir, wo immer es möglich ist, etwas Normalität in Form von Veranstaltungen anzubieten“, sagte sie. Wie etwa den Tanz in den Mai, der ja traditionell am 30. April gefeiert wird.