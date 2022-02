Corona in Düsseldorf : Mehr als 40.000 Menschen sind mit Corona infiziert

Fachkräfte ziehen die Impfspritzen auf. Am Samstag ließen sich 345 Menschen in Düsseldorf impfen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Inzidenz ist stabil, die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus in Düsseldorf liegt aktuell bei 40.200. Auf Intensivstationen werden 26 Infizierte behandelt.

1223 neue bekannt gewordene Infektionen mit dem Coronavirus meldet die Stadt für den Samstag. Damit sind bislang insgesamt 112.661 Düsseldorferinnen und Düsseldorfern infiziert worden. Aktuell sind laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW rund 40.200 Personen in Düsseldorf mit dem Coronavirus infiziert. Von den Infizierten wurden am Sonntag 268 in Krankenhäusern behandelt, davon 26 auf Intensivstationen.

71.700 Menschen in der Stadt sind inzwischen genesen. 705 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher gestorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei 1140,3 und ist damit stabil. Am Vortag lag der Wert bei 1135,2. Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.