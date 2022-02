Corona aktuell : 349 Neuinfektionen in Leverkusen

Aktuell sind 5600 Menschen in Leverkusen mit dem Corona-Virus infiziert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leverkusen Insgesamt 27.253 Menschen sind in Leverkusen seit Pandemiebeginn am Corona-Virus erkrankt. Doch 21.500 von ihnen sind in der Zwischenzeit genesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) nennt für Leverkusen folgende Zahlen am Freitag, 18. Februar:

Gesamtinfizierte 27.253 (+349)

Genesene 21.500

Aktuell Infizierte 5600

Inzidenz 1508,2 (+39,7)

Todesfälle 145

Hospitalisierungsrate NRW 6,40

Krankenhäuser Das St.-Remigius Krankenhaus Opladen meldet sieben Corona positive Patienten, davon befinden sich zwei auf der Intensivstation. Im Klinikum Leverkusen werden aktuell 37 Corona-Fälle behandelt, zwei Patienten sind intensivpflichtig, 27 stammen aus Leverkusen.

Bürgertelefon Für Fragen zum Coronavirus hat die Stadt Leverkusen ein Bürgertelefon (0214 406-3333) eingerichtet, das samstags zwischen 10 und 14 Uhr zu erreichen ist.