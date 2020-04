Wolfgang Dörper im Interview : „Im Ernstfall könnten wir von heute auf morgen starten“

Leichlingen Der April ist der Monat, in dem sich die Tennis-Vereine auf die bevorstehende Saison vorbereiten. Die Klubs lassen die Außenplätze aufbereiten, die Anlagen werden herausgeputzt und die Spieler scharren mit den Hufen, um endlich wieder die gelben Filzkugeln unter freiem Himmel durch die Gegend zu schlagen.

Wolfgang Dörper Wir bereiten uns mit den Planungen so vor, als wenn die Saison am 1. Mai beginnen würde. Die Plätze sind schon soweit fertig, die Planungen für das Sommertraining unserer 140 Kinder und Jugendlichen schreiten voran und die Mannschaftsplanung steht auch. Somit können wir im Ernstfall von heute auf morgen starten.

Dörper Das ist schwer zu sagen. Der TVN, unsere Dachorganisation, hat die Medenspielsaison, also die Mannschaftswettbewerbe im Sommer, von Anfang Mai auf Anfang Juni verlegt. Wenn man aber sieht, dass die großen Turniere schon bis in den Juli abgesagt wurden, ist fraglich, ob dieser Termin bestehen bleibt. Tennis ist ja kein Kontaktsport und wird in der Regel zu zweit – maximal im Doppel zu viert gespielt.

Was ist denn in der Sommersaison beim LTV-Tennis zu erwarten? Gibt es irgendwelche Neuerungen oder Events?

Dörper Ja, wir haben einen neuen Jugendwart mit unserem langjährigen Trainer Markus Nippes. Mit ihm haben wir einen sehr erfahrenen Tennisprofi, der die Szene bestens kennt. Ihm zur Seite stehen zwei Mütter von bei uns spielenden Jugendlichen mit Britta Kuntze und Nina Will. Wenn es die Termine zulassen, werden wir im Juni unsere Erdbeer-Open veranstalten. Für die erste und letzte Ferienwoche ist wieder ein Tenniscamp geplant. In der letzten Ferienwoche werden wir dann zum zweiten Mal unser Leistungsklassen-Turnier veranstalten und Anfang September das von unserem Vereinsvorsitzenden Martin Hasenjäger ausgerichtete Rotweinturnier durchführen. Großen Erfolg haben wir in den letzten beiden Jahren mit der Einführung unserer Fast-Learning-Kurse für Erwachsene (www.tennis-people.com; Anm. d. Redaktion), einem neuen Lernkonzept, bei dem man in zehn Stunden fit ist, zu zweit Tennis zu spielen. Hier werden wir immer wieder neue Kurse anbieten.