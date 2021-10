Leichlinger Christdemokraten hatten den NRW-Innenminister favorisiert : Herbert Reul ist CDU-Landtagskandidat

Die Bewerber Stefan Knecht, Herbert Reul und Uwe Pakendorf (v.l.) wollten bei der Landtagswahl im Mai 2022 für die CDU Rhein-Berg antreten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Berg Bei der Kampfabstimmung zur Kandidatenkür setzte sich Herbert Reul mit einem deutlichen Wahlsieg gegen Uwe Pakendorf und Stefan Knecht durch.

Von Stephan Singer und Ina Bodenröder

Rund um die Johannes-Löh-Gesamtschule in Burscheid kreisten am Montagabend die Fahrzeuge auf der schwierigen Suche nach einem Parkplatz. Am Einlass bildeten sich lange Warteschlangen, so groß war der Andrang. Erst mit 20 Minuten Verspätung konnte die Wahlkreismitgliederversammlung zur Kandidatenkür für den Landtagswahlkreis 22 (Rhein-Berg II) beginnen. 227 CDU-Mitglieder aus Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath und Wermelskirchen kamen – so viele, dass nicht mehr alle einen Sitzplatz ergattern konnten.

Auch die Mitglieder der Leichlinger CDU waren stark vertreten, rund 25 Christdemokraten wollten von ihrem basisdemokratischen Stimmrecht Gebrauch zu machen. Der Vorstand der örtlichen Partei hatte sich indes schon im Vorfeld auf seinen Favoriten festgelegt: Herbert Reul. Der machte am Ende tatsächlich das Rennen. Der amtierende NRW-Innenminister aus Leichlingen ließ den Vorsitzenden des CDU-Kreisverbands, Uwe Pakendorf aus Rösrath, sowie den Kürtener Stefan Knecht bei der Kampfabstimmung deutlich hinter sich: Reul vereinte im ersten Wahlgang mit einer Enthaltung 161 Stimmen oder 71,2 Prozent auf sich. Pakendorf brachte es auf 59, Knecht auf sechs Stimmen.

Info NRW-Landtagswahl im Mai 2022 Landtagswahl Am 15. Mai 2022 wird der neue nordrhein-westfälische Landtag gewählt. Dann sind rund 13,2 Millionen Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland dazu aufgerufen, ähnlich wie bei der Bundestagswahl eine Erst- und eine Zweitstimme abzugeben. Nach dem Tod von Holger Müller im Juni 2019 und der Ankündigung des Landtagsabgeordneten Rainer Deppe im Mai 2021 – muss die CDU für die Landtagswahl beide Wahlkreise in Rhein-Berg neue Bewerber suchen. Gedenken Zu Beginn der Wahlkreismitgliederversammlung am Montagabend in Burscheid erinnert der CDU-Kreisvorsitzende Uwe Pakendorf an den am vergangenen Wochenende verstorbenen Parteifreund und Burscheider Bürgermeister Stefan Caplan.

Zufrieden mit diesem Ergebnis zeigte sich unter anderem Jens Weber, stellvertretender CDU-Vorsitzender in Leichlingen. Ihn habe Reul gleich aus mehreren Gründen überzeugt: „Mit 69 Jahren hat er es nicht mehr nötig, sich zu profilieren oder nach Ämtern zu streben. Er kandidiert, weil er sagt, dass er mit seinem NRW-Innenminister-Job noch nicht fertig ist.“ Das Mandat brauche er, um seine Arbeit vernünftig beenden zu können und als Direktkandidat eine hohe Glaubwürdigkeit zu haben. „Herbert Reul ist das Beste, was der CDU passieren kann. Er will der Partei jetzt helfen“, sagte Weber überzeugt.

Herbert Reul entschied das Rennen der drei Kandidaten für sich und geht nun in den Landtagswahlkampf für die CDU Rhein-Berg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Auf seine Nominierung zum CDU-Kandidaten für die Landtagswahl im Bereich der Städte Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath und Wermelskirchen reagierte Herbert Reul mit verschmitzter Glückseligkeit: „Dass ich alter Mann mich noch mal so sehr über ein Wahlergebnis freuen würde.“

Zuvor hatte der 69-Jährige, der den Landtagswahlkreis von Rainer Deppe (stellt sich nicht mehr zur Wahl) übernimmt, eingestanden, dass es „schon eine komplizierte Lage“ sei, neben dem Kreisvorsitzenden zu kandidieren. Aber: Er habe seine Kandidatur angemeldet, als von den Ambitionen Pakendorfs noch keine Rede gewesen sei. Er wolle weder Ministerpräsident werden noch wolle er eine „Extra-Wurst“. Seinen Anspruch, dass die CDU die NRW-Landtagswahl 2022 gewinnt und er dann Innenminister bleibt, untermauerte Reul zwischen den Zeilen: „Es ist ein Neuanfang in der Innenpolitik geschaffen. Ich wollte beweisen, dass man dieses Land sicherer machen kann. Wir brauchen eine zweite Legislaturperiode, damit sich die Wirkung richtig entfalten kann.“

Er habe festgestellt, dass er Vertrauen genieße und deshalb seinen ursprünglich Plan, nur eine Periode in der Landesregierung mitzuwirken, geändert: „Das will ich mit vollem Einsatz mit einem Mandat als Landtagsabgeordneter.“ Dafür wolle er im Wahlkreis arbeiten. Dem Hinweis von Uwe Pakendorf, dass Reul über einen sicheren Listenplatz in den Landtag einziehen könne, erteilte Reul damit eine einstweilige Absage. Während Pakendorf und Knecht viel von „Neuanfang“ und „Aufbruch“ sprachen, gab Reul die Devise „Weiterentwicklung“ aus: „Der Marken-Kern der CDU ist für mich unantastbar.“