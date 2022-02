Zweites Sturm-Todesopfer in NRW : 17-jähriger Beifahrer stirbt bei Autounfall in Hopsten

Update Hopsten Ein 17-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen bei einem Autounfall in Hopsten ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer einem Ast ausgewichen und dadurch von der Fahrbahn abgekommen ist.

Bei einem Autounfall in Hopsten (Kreis Steinfurt) ist am frühen Samstagmorgen ein 17-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere jugendliche Autoinsassen hätten leichte Verletzungen erlitten, berichtete die Landesleitstelle der Polizei in Duisburg am Morgen.

Wie am Samstagmittag bekannt wurde, vermutet die Polizei, dass der Fahrer des Wagens einem Ast auswich und deswegen von der Straße abgekommen ist.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) äußerte am Samstagmittag, dass er von zwei Sturmtoten in NRW ausgehe. Zuvor war im Zusammenhang mit dem Sturm ein Todesfall in Nordrhein-Westfalen und ein weiterer in Niedersachsen bekannt. „Nordrhein-Westfalen blickt auf eine traurige Orkan-Bilanz: Nach bisherigem Stand hat der Sturm ‚Zeynep‘ zwei Menschen das Leben gekostet“, sagte Reul am Samstag.

Im Kreis Steinfurt waren am Vorabend bereits zwei Autofahrer gestorben. Ein 56-Jähriger war bei Altenberge während der Fahrt auf einer Bundesstraße von einem Baum getroffen worden. Er starb noch am Unfallort. In Saerbeck überschlug sich ein 33-Jähriger in seinem Wagen und starb. Ob die Unfallursache hierbei jedoch mit dem Sturm zusammenhängt, steht noch nicht fest.

(bora/dpa)