Landtagswahlen 2022 : Neue Bewerberlage bei der CDU im Wahlkreis 22

Rhein-Berg Isabell Johann hat ihre Kandidatur für die Landtagswahl NRW im Mai 2022 zurückgezogen. Bei der CDU zur Wahl stehen jetzt Herbert Reul, Uwe Pakendorf und Stefan Knecht.

Die Mitglieder der CDU im Wahlkreis 22 entscheiden am kommenden Montag, 25. Oktober, wer in den Städten Wermelskirchen, Leichlingen, Burscheid, Kürten, Odenthal und Overath für den Landtag kandidieren soll. In der Johannes-Löh-Gesamtschule in Burscheid zur Wahl stellt sich ein Trio, das sich seit Montagabend neu formiert hat. Isabell Johann hat ihre Bewerbung zurückgezogen, stattdessen hat Stefan Knecht (Kürten) neben Herbert Reul und Uwe Pakendorf seine Kandidatur angekündigt.