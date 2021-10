Landtagswahl 2022 : CDU-Dreikampf der Generationen

Meinung Rhein-Berg Während bei der CDU alle Zeichen auf Erneuerung stehen, bewirbt sich NRW-Innenminister Herbert Reul (69) um die Kandidatur für die Landtagswahlen. Seine Gegenkandidaten Uwe Pakendorf (43) und Stefan Knecht (30) sind deutlich jünger.

Dieser vermeintlich geeignete Nachfolger sitzt bereits im Landtag (wenn auch ohne Mandat, dafür auf der Regierungsbank), trägt in der Landespolitik einen großen Namen und arbeitet seit vier Jahren mit hohem Ansehen als Innenminister. Am Montag stellt sich Herbert Reul bei der Mitgliederversammlung in Burscheid der Kampfabstimmung um die Kandidatur für das Direktmandat im Wahlkreis 22. Dabei hätte der Leichlinger im Alter von 69 Jahren noch mehr wie Rainer Deppe einen Grund, in den politischen Ruhestand zu gehen und Jüngeren wie dem Kreisvorsitzenden Uwe Pakendorf (43) oder Stefan Knecht (30) Platz zu machen. Beide bewerben sich ebenfalls um die Landtagskandidatur.