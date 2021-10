Leichlingen : Stadt befragt Eltern zur Kindertagesbetreuung

Wie viele Kinderbetreuungsplätze werden in Leichlingen benötigt? Das will die Stadt herausfinden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Leichlingen Das Amt für Kinder, Jugend und Familie will mehr Informationen zum Bedarf in der Kindertagesbetreuung erhalten, teilt die Stadt mit. Mit einer Online-Umfrage richte es sich daher an Leichlinger Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte mit Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung – egal, ob die Mädchen und Jungen bereits betreut werden, ein Betreuungsplatz zurzeit noch gesucht oder erst später benötigt wird.

Die Jugendhilfeplanung der Blütenstadt habe die Aufgabe, bedarfsgerechte Betreuungsangebote in Kindergärten und bei Tagesmüttern oder -vätern zu entwickeln. Durch die Elternbefragung soll die zukünftige Planung noch zielgenauer erfolgen.

Die Umfrage läuft vom 23. Oktober bis 13. November 2021 unter: https://www.leichlingen.de/elternbefragung-kinderbetreuung

(sug)