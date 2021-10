Neuer Veranstalter in Leichlingen : Über 1000 Menschen feiern neues Oktoberfest

Über 1000 Menschen feierten von Freitag bis Sonntag die ersten Grammo-Wiesn im Zelt in der Balker Aue. Die Stimmung war richtig gut. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Nach längerer Pause gab es in diesem Jahr wieder ein Oktoberfest in Leichlingen. Der neue Veranstalter war mit der Resonanz soweit zufrieden.

Ein Festzelt mit leicht nachgebenden Holzbodendielen, laute Stimmungsmusik und ein gutes Bier – mehr braucht der Bayer nicht, um das Leben zu genießen. Klar, dass sich diese Art auch im Rheinland besonders gut adaptieren lässt. In Leichlingen war daher am vergangenen Wochenende Zeit für ein zünftiges Oktoberfest.

Die „Grammo-Wiesn“, veranstaltet von Joshua Mers, lockten am Freitag und am Samstag insgesamt über 1000 Menschen ins Festzelt in der Balker Aue: Am Freitag fanden 400 Besucher den Weg dorthin, am Samstag noch einmal 750 - insgesamt also nicht ganz ausverkauft. „Ich bin trotzdem zufrieden“, bilanzierte Mers. Es war das erste Oktoberfest, das er auf die Beine gestellt hat. „Das war eine ganz spontane Aktion“, erzählte er am Rande des Partylärms und der feiernden Meute.

Info Neuer Veranstalter aus Leichlingen Für Joshua Mers waren die Grammo-Wiesn 2021 die erste Veranstaltung, die er als hauptberuflicher Organisator zu verantworten hatte. Er setzt damit ein Stück weit die Tradition seines verstorbenen Vaters Fritz Rüber fort, Initiator des Grammo-Festivals.

Nur etwa eineinhalb Monate hatte der junge Veranstalter Zeit, um das Fest in der Blütenstadt zu organisieren. Die hatte ihm die Genehmigung erst relativ spät erteilt. Bei seinem Debüt, so sagt er, wolle er „etwas Geiles abliefern“. Gemessen an den tanzenden und lachenden Menschen ist ihm dieses Vorhaben offenbar gelungen.

Heiko Henkels und Andreas Breidenbach von der Feuerwehr machten sich mit einer Gruppe aus neun Leuten eine gute Zeit. Beide haben die zwei großen Vorbilder der Leichlinger Ausgabe besucht: Henkels war auf den Cannstatter Wasen, Breidenbach auf den Wiesn in München. Die Männer lobten die Stimmung in der Blütenstadt, Henkels betonte aber auch: „Im Rheinischen kannst du kein Oktoberfest feiern wie in Bayern.“ Und Kollege Breidenbach stimmte ein: „Die Atmosphäre ist ganz anders, wenn man da ist. Aber fürs Rheinland ist das hier echt gut.“ Darauf hoben sie ihre Gläser.

Ganz bayrisch wollte es Veranstalter Mers ohnehin nicht halten. Klar, die offensichtlichen Traditionen wie die Lederhose und das Dirndl sind fast unerlässlich an so einem Abend – und alle Besucher kleideten sich dementsprechend. Besonders wichtig war Mers aber die Musik. Mit den „Bergvagabunden“ und „Tollhaus“ traten zwei Bands auf, die bereits Wasen- und Wiesn-Erfahrung gesammelt haben.