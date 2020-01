Jürgen Langenbucher will Bürgermeister von Leichlingen werden : Der Dritte im Bunde

Leichlingen Jürgen Langenbucher möchte im Herbst Bürgermeister von Leichlingen werden. Klimaschutz, Finanzen und Lebensqualität sind seine Themen.

„Ich will ein guter Bürgermeister werden, kein bequemer.“ Das sagt Jürgen Langenbucher von den Leichlinger Grünen. Und das bedeute im Zweifel, immer wieder Diskussionen zu suchen, um Lösungen zu finden. Bereits bei der Bürgermeisterwahl 2014 hatte er sich zur Wahl gestellt und gegen Frank Steffes den Kürzeren gezogen. Doch die Ergebnisse bei der Europawahl im vergangenen Jahr haben den Grünen landauf, landab Auftrieb gegeben. Und so will sich Langenbucher im Herbst erneut zur Wahl stellen. Bei der Mitgliederversammlung im März soll seine Kandidatur offiziell werden.

Als Grünen-Kandidat ist ihm das Thema Klimaschutz natürlich sehr wichtig. „Da werden wir nicht drum herum kommen.“ Auch wenn Leichlingen nicht die Welt retten könne, entbinde dies die Stadt nicht davon zu tun, was sie tun kann, betont der 54-Jährige. Beispiel Radwege: „Natürlich ist der Platz begrenzt, aber dann muss man eine Grundsatzentscheidung treffen: Wollen wir Radwege oder Parkplätze?“ Politik, Stadt und Bürgern würden noch viele Debatten bevorstehen, wie Verkehr in der Stadt künftig aussehen soll. „Die Frage ist doch: Für wen gestalten wir die Stadt? Für Menschen oder für Autos?“ Im übrigen sei es wichtig, nicht etwas zu verbieten ohne Alternativen bieten zu können.

Wichtig sei, gute Fachkräfte in der Verwaltung zu halten und sie nicht an andere Städte zu verlieren, wie es schon mehrfach passiert ist. „Wenn man gute Leute haben will, dann muss man sie auch bezahlen, und dass muss man dann auch in der Öffentlichkeit so erklären.“