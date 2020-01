Chorschule von St. Johannes Baptist : Gestatten, die neuen Leichlinger Spatzen

Pia Gensler (rechts) freut sich über die neuen Chorspatzen, die am Sonntag offiziell vorgestellt werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Elf junge Sänger werden in der Sonntagsmesse feierlich in die Chorschule von St. Johannes Baptist aufgenommen.

Am schönsten sind die besonderen Fahrten wie etwa die Probenwochenenden zur Vorbereitung des Musicals, findet Elisa. Die Elfjährige ist Mitglied im Glissando-Chor der Chorschule Leichlingen, die Kantorin Pia Gensler seit 1993 in der Pfarrei St. Johannes Baptist kontinuierlich aufgebaut hat. Elisa gefällt die Gemeinschaft unter Gleichgesinnten, die ebenso gerne singen wie sie. Und nicht zuletzt die Tatsache, dass ihre Stimme einzeln und in Kleingruppen gefördert wurde und wird. Dabei hat sich viel geändert, hat auch die gleichaltrige Jasmin erfahren. Weil man bei Stimmbildnerin Charlotte Krause zum Beispiel übt, die Vokale so zu formen, dass es schöner und vor allem sauberer klingt.

Diese individuelle Förderung, die parallel zu den wöchentlichen Proben läuft, hält Pia Gensler für ganz besonders wichtig. Es ist ein Baustein für eine Chorarbeit auf hohem Niveau. Und das ist nicht nur ihr eigener Anspruch, sondern die Kinder merken selbst den Unterschied und haben noch mehr Spaß an der eigenen Stimme. Das haben sogar schon Luana (9) und Marie Sophie (9) erfahren, die erst seit einigen Monaten im „Spatzenchor“ mitsingen und als erstes Projekt beim Krippenspiel aufgetreten sind.

Info Ein Wochenende voller Musik Fahrt Das Familienerlebniswochenende mit Musik findet vom 15. bis 17. Mai in Xanten statt. „Groß und Klein fahren an die Südsee“ lautet dieses Mal das Motto. Informieren und anmelden kann man sich bis 31. Januar per E-Mail an pia.gensler@kplw.de oder williglaeser@gmail.com.

Sie gehören zu den elf Kindern, die alleine vorsingen mussten und am Sonntag in der Messe um 11 Uhr offiziell in die Chorschule aufgenommen werden. Die roten T-Shirts für diese Altersgruppe haben sie schon, ebenso die dunkelblauen Kapuzenjacken mit Inschrift, die für alle 80 Mitglieder in den fünf verschiedenen Gruppen gleich sind.

Am Sonntag bekommen sie die Anstecknadel, die sie als Mitglied von Pueri Cantores auszeichnet, dem Verband der katholischen Kinder- und Jugendchöre. Jasmin und Elisa tragen sie schon einige Zeit und erinnern sich gerne an diese feierliche Einführung in einer Messfeier. Die findet immer Anfang des Jahres statt, wenn sich die Kinder bewährt haben, die nach Pia Genslers Werbetour am Beginn des neuen Schuljahres kommen. „Das war ein sehr schönes Gefühl, da vorne zu stehen“, sagt Elisa zu den Neuen, zu denen auch Oliver (10) gehört und der siebenjährige Anton, der endlich wie seine ältere Schwester aufgenommen wird.

Allerdings findet er es nicht so gut, dass im Spatzenchor Mädchen und Jungen getrennt proben. Der Grund: „Wir sind viel weniger!“ Die meisten Jungs in seiner Klasse haben keine Lust zu singen, was er gar nicht verstehen kann. Pia Gensler hat sich bewusst für die die Geschlecher-Trennung bei den zweiten bis vierten Schuljahren entschieden. „Jungs lernen anders“, sagt sie, und: „Ich kann sie besser bändigen in der kleineren Gruppe.“ Wenn Auftritte anstehen, kommen sowieso alle zusammen, manchmal auch die Älteren ab der fünften Klasse im Glissando-Chor. Die sind auch am Sonntag dabei, erkennbar am hellblauen Shirt.

Pia Gensler fordert Verbindlichkeit, sonst ließen sich Konzerte, Fahrten oder auswärtige Auftritte nicht planen. Das akzeptieren die Kinder ebenso wie die „Hausaufgaben“, das Auswendiglernen der Lieder, die ganz anders klingen ohne störendes Papier. Außerdem werden die Hände für begleitende Bewegungen oder zum Klatschen gebraucht.

„Ich stehle den Kindern nicht die Zeit“, versichert sie. Schließlich transportiere das Liedgut wertvolle Texte, und Chorsingen bedeute auch Persönlichkeitsbildung und Wertevermittlung wie Verlässlichkeit, achtsamer Umgang und Aufeinanderhören. Außerdem sollen alle Spaß haben bei den gemeinsamen Unternehmungen und Freude an dem, was sie zusammenschaffen können.