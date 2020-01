Der Posaunist selbst ist der wichtigste Teil des "unvollständigen" Instrumentes : Posaune – das Beste, was aus Blech zu machen ist

Matthias Müller ist hauptberuflich Posaunist bei den Bergischen Symphonikern. Zum Instrument kam er schon als Jugendlicher.

Die Posaune sei das Beste, was man aus Blech machen könne, behauptet er, obwohl er sehr wohl mit anderen Blechblas-Kollegen in kleineren Ensembles spielt. Seit 25 Jahren ist Matthias Müller Leiter der Bläser der Leichlinger Kantorei, die er zu einem leistungsstarken Laienensemble geformt und dabei immer wieder junge Menschen angelernt hat. Die Arbeit mit einem Posaunenchor ist für ihn eine wunderbare Ergänzung zur sinfonischen Arbeit, denn hier gibt es noch einmal ein anderes Spektrum an Bläser-Literatur und viele schöne neue Choral-Bearbeitungen, in die sich Einflüsse aus Jazz, Pop- oder auch Filmmusik mischen.