Serie Wir machen das : Witzheldenerin bietet nachhaltige Mode

Mit ihrem Geschäftsmodell verbindet Nina Blasberg die Themen „Mode und Nachhaltigkeit“ ressourcenschonend.

Für ihr Geschäftsmodell hat sie ein US-amerikanisches Vorbild: „Rent the Runway“ ist ein Online-Service, der seit 2009 Designer-Kleidung und Accessoires vermietet. Von dessen Umsatz von mittlerweile rund 100 Millionen Dollar ist Myonbelle zwar noch etwas entfernt, aber die Idee ist dieselbe: „Uns geht es um nachhaltigen Modekonsum. Schon bei der Kleidungsproduktion wird unglaublich viel weggeschmissen, Firmen werfen ganze Kollektionen weg, wenn sie nicht laufen. Wir müssen mehr über unsere Ressourcen nachdenken“, fordert Blasberg.

Gründung 2014 hat Nina Blasberg das Unternehmen mit Kollegen gegründet, 2016 sind Investoren – darunter der deutsche Privatsender Pro Sieben – mit eingestiegen. Bis heute hält die Witzheldenerin 75 Prozent der Anteile an der myonbelle GmbH.

Ihr Ziel: anders konsumieren und trotzdem modisch sein. Ihre Lösung ist die Vermietung. So könne Frau auch bei kleinerem Budget immer etwas Neues tragen. Für Unternehmen bedeutet der Verleih, dass der Lebenszyklus der einzelnen Produkte verlängert wird, weil sie mehrmals genutzt werden – ganz im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens. „Das Thema Nachhaltigkeit liegt mittlerweile auch in der Modewelt voll im Trend“, erzählt die Geschäftsführerin, die diese Entwicklung gerade erst auf der internationalen Modemesse Fashion Week in Berlin beobachten konnte.