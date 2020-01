Bürgermonitor : Bahn äußert sich zu Zwischenfällen

Vier Mal schlossen die Schranken, als ein 81-Jähriger noch auf den Gleisen war.

„Bahnübergang wird zur Falle“ lautete die Überschrift in unserem Bürgermonitor, der vor kurzem erschienen ist. Darin berichtete Gerd Cislik, dass es schon öfter vorgekommen sei, dass er als Gehbehinderter den Bahnübergang nicht gefahrlos überqueren könne, weil die Schranken zu schnell schließen. Vier Mal hätten sich die Schranken geschlossen, als der 81-Jährige noch im Gleisbereich war und ein ICE unmittelbar an ihm vorbeirauschte.

In einem Schreiben an unsere Redaktion erklärt die Bahn die Funktionsweise der Bahnübergänge: „Bevor ein Zug den BÜ passieren kann, muss das Hauptsignal auf Fahrt gestellt werden. Bevor dies passieren kann, muss wiederum der Bahnübergang geschlossen und frei sein. Bei Vollschranken überprüft eine sogenannte radargestützte ,GefahrenraumFReimeldeanlage (GFR)’, dass der Bahnübergang frei ist, also weder Autos, Menschen oder andere Hindernisse sich im Bereich zwischen den Schranken des BÜ befinden.“