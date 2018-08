Berghausen feiert traumhaftes Ehrentor

LANGENFELD Der Fußball-Bezirksligist bot im Niederrheinpokal beim 1:8 gegen den Drittligisten Uerdingen eine anständige Leistung.

Trotzdem ließ der Drittligist von der ersten Minute an keinen Zweifel daran aufkommen, wer gewinnen würde. Schon nach zwei Minuten klingelte es zum ersten Mal in Kasten von SSV-Torhüter Oliver Wazakowski, als Jan Holldack plötzlich frei im Strafraum auftauchte – 0:1 (2.). Mit präzisen Seitenwechseln und zügig vorgetragenen Kombinationen über die Außenbc schafften es die Uerdinger in der Folge immer wieder hinter die tapfer verteidigende Berghausener Abwehrkette und legten in der 17. und in der 28. jeweils durch Lucas Musculus das 2:0 und das 3:0 nach. Mit dem 4:0 von Alexander Bittroff kurz vor der Pause (44.) nahm das Ergebnis standesgemäße Ausmaße an und in Durchgang zwei schraubten zweimal Patrick Pflücke (52./59.) und erneut Musculus (67.) das Resultat auf 7:0 in die Höhe. Danach folgten jene fünf Minuten, in denen der David den Goliath plötzlich von einer Verlegenheit in die andere stürzte.