Viele Fußballer stecken in der englischen Woche

Langenfeld/Monheim Vor allem die Oberligisten SF Baumberg und FC Monheim müssen sich was einfallen lassen.

Die Verantwortlichen im Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hielten es mal wieder für eine gute Idee, zumindest den höheren Klassen in der Frühphase der neuen Saison und mitten in den Sommer-Schulferien eine englische Woche zu spendieren. Deshalb steht am Mittwoch bereits der zweite Spieltag auf dem Programm. Der heftige Auftakt trifft etwa den Oberligisten SF Baumberg (SFB) richtig hart, weil die personellen Sorgen nach dem 2:2 zum Auftakt gegen den SC Union Nettetal nicht kleiner geworden sind.