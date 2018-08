Starker Aufsteiger HSV kassiert späten Ausgleich

Langenfeld Trainer Daniel Gerhardt konnte mit dem einen Punkt zum Saisonstart wenig anfangen.

Der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld zeigte als Aufsteiger eine beachtliche Vorstellung, musste sich am Ende beim Saisonstart gegen den SC 08 Radevormwald mit einem 1:1 (0:0) begnügen. „Wir sind heute an einem ausgezeichneten Torwart gescheitert und hatten nicht das Glück des Tüchtigen“, fand HSV-Trainer Daniel Gerhardt.

In Durchgang zwei schalteten die Schützlinge von HSV-Coach Daniel Gerhardt um mehrere Gänge höher. Dann sahen die Langenfelder den Ball bereits drin, aber Weber wehrte den Flachschuss von Nils Dames ab und der Abpraller landete bei Petri – der aus kürzester Distanz ebenfalls an Weber scheitere. Einen Freistoß von Enrico Albanese fischte der Gäste-Torhüter aus dem rechten oberen Winkel (65.), ehe die folgende Ecke bei Forian Neß landete – 1:0 (66.).

In der 72. und 73. Minute ereigneten sich zwei Schlüsselszenen. Zunächst schob Marvin Klein den Ball nach einem Zuspiel von Dames ins verwaiste Tor, doch der ansonsten sichere Schiedsrichter erkannte auf Handspiel von Klein. Dann verlegte der Unparteiische ein Foul an Klein von innerhalb des Strafraums an die Strafraumgrenze. Am Ende fing sich der HSV nach einem Stellungsfehler das 1:1 ein (85.).