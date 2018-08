Baumberger quälen sich zum Punktgewinn

Monheim Der Fußball-Oberligist musste sich zum Saisonstart gegen Nettetal mit einem 2:2 begnügen und weitere Rückschläge verkraften.

Es hätte die große Show des Ivan Pusic werden können. Es war ohnehin zunächst eine Geschichte, die so vielleicht nur beim Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) vorkommt. Pusic ist der Kapitän der Mannschaft und er hält die Fäden in der Hand. Der Haken: Der 33-Jährige hat den ersten Teil der Vorbereitung mitgemacht und den zweiten verpasst, weil er sich zum Heimat-Urlaub in Kroatien aufhielt. Weil es viele personelle Probleme gibt und nach dem Aus des in der vergangenen Woche zurückgetretenen neuen (Ex-) Trainers Andreas Franke auch Unruhe, entwickelten die Sportfreunde ihren Plan B für den Saisonstart gestern gegen den SC Union Nettetal. Pusic, der erst am Samstagabend wieder im Rheinland eingetroffen war, stand direkt in der Startelf. Der Einsatz des Routiniers zahlte sich zunächst aus, doch am Ende mussten sich die Gastgeber mit einem 2:2 (2:0) begnügen.