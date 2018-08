Dem FC Monheim fehlt beim 0:2 in Meerbusch nur ein Vollstrecker

MONHEIM Das Team von Trainer Dennis Ruess scheiterte nicht an einem übermächtigen Gegner, sondern eher an sich selbst.

Der TSV wirkte abgezockter als in der für ihn so enttäuschenden Saison 2016/2017, als sie aus der Oberliga abgestiegen waren. Allen voran galt das für TSV-Stürmer Kevin Dauser. Der Routinier brachte den Ball in der 27. Minute bei einer der wenigen Möglichkeiten überhaupt zur 1:0-Führung im Monheimer Tor unter. Mit einem starken Schuss aus spitzem Winkel und 16 Metern Entfernung ließ Dauser Keeper Johannes Kultscher im Monheimer Tor keine Chance. Der Rückstand des FCM entsprach zu diesem Zeitpunkt auch ganz klar dem Spielverlauf. Die Heimelf machte eine starke Partie und setzte die Monheimer durch frühes Stören unter Druck. Die Elf von Coach Dennis Ruess hatte sogar Glück, dass Meerbuschs Ryo Terada sowie erneut Dauser ihre Möglichkeiten ungenutzt ließen.

Ein ganz anderes Bild bot sich dann mit dem Wiederbeginn: Die Monheimer nahmen nun mit großem läuferischem und kämpferischem Engagement das Heft in die Hand. Dadurch schnürten sie den TSV minutenlang in dessen eigener Hälfte ein. Der Gastgeber agierte in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel konfus und gestattete dem FCM so einige gute Möglichkeiten. Doch die Ruess-Elf vergab ihre Chancen überhastet. In der 50. Minute jubelte sie schon, aber einem Treffer von Tobias Lippold versagte der Schiedsrichter wegen Abseits die Anerkennung. Glück hatten die Gäste, dass der Unparteiische Jan Nosel nach einer klaren Tätlichkeit gegen Terada nicht des Feldes verwies.