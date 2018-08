Wie immer: SSV Berghausen bleibt lieber auf dem Teppich

LANGENFELD Beim Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen sind alle froh, dass die harte Zeit der Vorbereitung zu Ende ist. „Die Trainingsbeteiligung fiel immer hoch aus. Trotz der Witterungsbedingungen war das Tempo gut und wir haben viel im taktischen Bereich gearbeitet.

Irgendwann werden wir für die Arbeit belohnt werden“, betont der neue SSV-Coach Patrick Michaelis. Am Sonntag (15.15 Uhr, Baumberger Straße) startet Berghausen jetzt mit dem Heimspiel gegen ASV Mettmann in die Meisterschaft 2018/2019 – und geht nicht davon aus, dass der 3:0-Sieg aus dem Test Mitte Juli ein echter Maßstab sein kann. „Mettmann macht momentan einen Neuaufbau und hat einen holprigen Start erlebt, aber ihr Trainer Maik Franke wird sie gut vorbereiten“, glaubt Michaelis, „wenn wir nicht viele Verletzte haben sollten, werden wir in der kommenden Saison eine ähnliche Platzierung wie in den vergangenen Jahren erreichen. Wir können die Mannschaften aus dem Wuppertaler Bereich noch nicht genau einschätzen, aber vielleicht werden wir ein oder zwei Plätze besser liegen als mit dem achten Rang in der letzten Saison.“