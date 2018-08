Aufsteiger HSV peilt einen Heimsieg an

Langenfeld Trainer Daniel Gerhardt geht fest davon aus, dass sich seine Mannschaft in der höheren Klasse behaupten kann.

Der Bezirksliga-Aufsteiger HSV Langenfeld startet nach einer Vorbereitung mit beachtlichen Ergebnissen zuversichtlich in die neue Fußball-Saison. Zum Auftakt trifft das Team von Trainer Daniel Gerhardt morgen (15.15 Uhr, Burgstraße) auf den SC 08 Radevormwald und die bestens motivierten Gastgeber wollen durch einen Auftaktsieg den Grundstein für eine erfolgreiche englische Woche legen. „Die Gäste sind eine Wundertüte, aber wir sind auf das erste Meisterschaftsspiel absolut fokussiert und werden uns gut einstellen“, meint Gerhardt, „wir gehen allerdings nicht als Favorit in die Partie. Ich schätze unsere Chancen vielmehr auf 50:50.“

Beim heimstarken HSV fehlen definitiv die beiden Eckpfeiler Martin Czogalla (verletzt) und Marian Zündorf (private Gründe), die in der vergangenen Serie maßgeblich an der Meisterschaft in der Kreisliga beteiligt waren. „Wir müssten die Ausfälle kompensieren können, denn wir sind in der Breite sehr stark aufgestellt“, meint Gerhardt.