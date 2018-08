Longhorns stehen vor dem nächsten Endspiel

Langenfeld Für den Football-Zweitligisten wäre ein Sieg bei den Berlin Adlern sehr wertvoll.

Nach dem Endspiel ist vor dem Endspiel. Diese etwas kurios anmutende Weisheit erfährt derzeit der Football-Zweitligist Langenfeld Longhorns. Im letzten Meisterschaftsspiel vor der einmonatigen Sommerpause setzte sich das Team von Headcoach Michael Hap am 7. Juli in der Hinrunde mit 16:9 gegen die Berlin Adler durch und verschaffte sich so etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Jetzt nimmt Langenfeld den Spielbetrieb wieder auf – und derGegner ist gleich wieder Berlin. Morgen (15 Uhr) tritt das Team von Headcoach Michael Hap in der Hauptstadt an.