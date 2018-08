Reusrather wirbeln und starten mit sieben Toren

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist machte beim 7:2-Sieg gegen Jägerhaus Linde fast über 90 Minuten viel Druck.

Bereits in der ersten Minute war Leonidas Goudinas nach einem Abpraller zur Stelle – 1:0. Der überragende Pascal Hinrichs verwandelte einen Elfmeter zum 2:0 (10./Foul an Moritz Kaufmann) und Viktor Ergardt bediente Moritz Kaufmann – 3:0 (17.). Eine Unachtsamkeit bescherte den Gästen das 1:3 (25.), ehe Ergardt mit einer tollen Rettungsaktion (35.) vor der Linie und Keeper Tim Hechler mit einer Glanzparade (44.) den Wuppertaler Anschluss verhinderten.

SCR bricht beim 2:6 in der zweiten Halbzeit ein

Lokalsport : SCR bricht beim 2:6 in der zweiten Halbzeit ein

Goudinas zirkelte den Ball in den rechten oberen Winkel – 6:2 (90.). Dann verwertete Nils Kaufmann das Zuspiel von Hinrichs zum 7:2 (90.+3). „Das Ausnutzen der hochkarätigen Chancen haben wir uns für die wichtigen Spiele aufgehoben“, scherzte der zufriedene SCR-Obmann Stephan Kremmers. Am kommenden Mittwoch (20 Uhr) wollen die Reusrather am zweiten Spieltag beim SV 09/35 Wermelskirchen zumindest einen Teil-Erfolg landen.