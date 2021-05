Monheim: Altes Handwerk in Kurzfilmen : Videoclips zeigen Haus Bürgel zur Römerzeit

Monheim Sechs im Internet abrufbare Kurzfilme zeigen, wie es zur Römerzeit in dem Baumberger Kastell zuging. Eine Einstimmung auf die mögliche Erhebung des Niedergermanischen Limes zum Unesco-Weltkulturerbe.

Der Niedergermanische Limes mit dem ehemaligen Römerkastell Haus Bürgel in Baumberg soll Unesco-Weltkulturerbe werden. So wünscht es sich der Landschaftsverband Rheinland (LVR). Über den mit Kooperationspartnern gestellten Antrag soll dem Vernehmen nach in diesem Jahr entschieden werden. Den Antrag auf Eintragung des Niedergermanischen Limes ins Unesco-Register hatten die Niederlande sowie die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemeinsam gestellt. Unabhängig von dem renommierten Titel will der LVR die Zeugnisse der Grenzbefestigung des Römischen Reiches verstärkt vor Augen führen. Zum Römischen Museum Haus Bürgel gibt es jetzt sechs spannende Videoclips, sagt Anna-Lena Weber, Geschäftsführerin der Haus Bürgel Betriebs gGmbH.