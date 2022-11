Martinszug in Baumberg : Bunte Laternen in Baumberg

Monheim Nach dem großen Zug durch Monheim sind auch in Baumberg die Kinder mit ihren Laternen gestartet. In zwei Zügen haben sie sich dem Martinsfeuer genähert.

(og) In Baumberg sind die Kinder am Freitag mit ihren Laternen durchs Dorf gezogen. Auf zwei Wegen haben sie sich dem Feuer am Hofer-Haus genähert. Der Kita-Zug ist an der Ecke Garather Weg/Verresberger Straße gestartet und über „Im Sträßchen“ und die Schallenstraße zum Peter-Hofer-Haus gelaufen, andächtig die Martinslieder singend, die sie schon gelernt haben. Der Schulzug hat sich auf den Höfen der Armin-Maiwald-Schule und der Winrich-von-Kniprode-Schule aufgestellt. Die Grundschüler sind über Haupt- und Schallenstraße bis zum Feuer gezogen. Das brennt traditionell am Peter-Hofer-Haus. Den Mantel hat Martin vor der Feuerwehr an der Kreuzstraße geteilt. RP-Foto: Ralph Matzerath