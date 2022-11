Literatur in Monheim : Ulla-Hahn-Haus: Aktionen für Heranwachsende im Herbst

Monheim Das ehemalige Elternhaus der Schriftstellerin Ulla Hahn ist heute ein städtisches Literaturhaus für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Das Ulla-Hahn-Haus hat in diesem Herbst wieder spannende Aktionen für Kinder und Jugendliche geplant. Von einer Emoji-Schreibwerkstatt bis hin zum Leseclub über Künstliche Intelligenz – an Literatur interessierte Schüler werden auf ihre Kosten kommen, teilt die städtische Sprecherin Pia Mahr mit.

Am Samstag, 5. November, 11 bis 16 Uhr, werden für die Schreibwerkstatt mit der Kinderbuchautorin Aygen-Sibel Çelik Emojis zum Geschichten-Erfinden genutzt. Die kleinen Bildchen sind aus der Kommunikation vor allem der Smartphone-Nutzerinnen und –Nutzer nicht mehr wegzudenken. In der Schreibwerkstatt für Jugendliche wird anhand von Emojis eine ganze Geschichte erzählt, heißt es in der Ankündigung. Am Leseclub-Donnerstag, 10. November, 16.30 bis 18 Uhr, wird es wieder digital: Bei einer Online-Lesung stellt die IT-Expertin Kenza Ait Si Abbou ihr Buch „Meine Freundin Roxy“ vor. Sie gibt Einblicke in die spannende Welt der Künstlichen Intelligenz. Kinder können die digitale Lesung gemeinsam im Ulla-Hahn-Haus an der Neustraße 2 bis 4 verfolgen – oder daheim vor dem eigenen Bildschirm.