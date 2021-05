Inzidenz stabil unter 100 : Darauf darf sich der Kreis Mettmann ab Montag freuen

Die Gaststätten am Alten Markt in Hilden bereiten sich auf die Öffnungen ab Montag vor. Nicole Wisskopp freut sich, dass es bald wieder losgeht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Fünf Tage am Stück liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits unter dem kritischen Wert von 100. Das bringt ab Montag Lockerungen in den Bereichen Gastronomie, Handel, Schulen und vielen mehr mit sich.

Geschafft: Die Inzidenz liegt mit 61,8 auch am Samstag unter 100 – und damit am fünften Werktag in Folge. Jetzt muss dieser Sachstand nur noch offiziell vom Land festgestellt werden. Das ist allerdings nur eine Formalie. Im Kreis Mettmann gilt daher ab Montag die Corona-Notbremse des Bundes nicht mehr, sondern die Schutzverordnung des Landes NRW. Und die sieht viele Lockerungen vor.

Kostenpflichtiger Inhalt So starten beispielsweise die Schulen am Montag in den täglichen Präsenzunterricht. Dieser Schritt ist nicht unumstritten, denn nun sind die Klassen und Kurse nicht mehr in mehrere Lerngruppen getrennt. Bis zu 30 Schüler befinden sich in einem Raum. Abstand: Fehlanzeige. Dennoch überwiegt vor allem bei Eltern die Freude. Sie hatten in den vergangenen Monaten den Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling zu schaffen.