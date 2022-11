Monheim: Drei Einbrüche am Wochenende​

Monheim Die Polizei in Monheim meldet mehrere Einbrüche am vergangenen Wochenende.

Am Freitag wurde in ein Reihenhaus an der Wolfhagener Straße eingebrochen. In der Zeit von 16 bis 21 Uhr durchwühlten die Täter das Haus, Angaben zur Beute konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. In der Nacht zu Sonntag drangen Einbrecher in eine Seniorenresidenz am Ernst-Reuter-Platz ein. Sie durchsuchten Räume im Bereich der Kantine sowie der Rezeption, brachen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten einen Laptop. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zwischen Samstag und Sonntag drangen Einbrecher in eine Wohnung an der Krummstraße ein und entwendeten Bargeld und Elektroartikel. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.