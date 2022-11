Tourismus in Langenfeld und Monheim : Neanderland präsentiert die Sehenswürdigkeiten der Städte

Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-) 19 Bilder Diese Sehenswürdigkeiten gibt es in Langenfeld und Monheim

Langenfeld/Monheim Unter dem Namen Neanderland lockt der Kreis Mettmann Touristen an. Auf einer neu gestalteten Internetseite findet Interessierte Informationen zu allen Kreisstädten mit zahlreichen Ausflugstipps – natürlich auch für Langenfeld und Monheim.

Von Lena Frielinghaus

Ob das römische Museum Haus Bürgel, der Altstadt-Charme am Rhein, die Marienburg mit Park oder der Landschaftspark Rheinbogen mit Spielplatz, Skatepark, Go-Kart und Fahrradverleih – der Kreis Mettmann wirbt auch für Sehenswürdigkeiten in Monheim und Langenfeld: Und zwar unter der Marke Neanderland. Der Name Neanderland steht für Tourismus und Kultur des Kreises Mettmann mit den Städten Erkrath, Haan, Heiligenhaus, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim, Ratingen, Velbert und Wülfrath. Im Rahmen eines Förderprojekts vereinten sich 2014 die zehn Kreisstädte mit dem Ziel, eine Region für Naturliebhaber, Kulturinteressierte, Erholungssuchende und Aktive jeden Alters zu bieten.

Auf der neuen Internetseite www.neanderland.de erscheint das Motto „Erholen und Erleben zwischen Rhein und den Hügeln des Bergischen Landes“. Interessierte können auf der Startseite zwischen Naturfotos drei Kacheln mit den Hauptthemen Wandern, Radfahren oder Familie auswählen. Im Hauptmenü finden sich unter dem Reiter „Zehn Städte – eine Region“ zehn Kacheln. Dahinter verbergen sich die Kreisstädte und ihre Profile. Darunter: Monheim und Langenfeld. „Jede Stadt hat ihre unverwechselbare Charakteristik sowie ihre individuellen Stärken, Destinationen und Angebote“, heißt es dazu.

Monheim präsentiert sich als Stadt am Fluss. Das Herzstück ist die Altstadt mit ihren Fachwerkhäuschen, typischen Schieferdächern, Restaurants, Cafés und Biergärten. Dem Leser wird eine Stadtführung (auf eigene Faust) zu Schelmenturm, Karnevalskabinett oder zum Aalfischerei-Museum vorgeschlagen. Seit Frühjahr 2019 lässt sich die Stadt am Rhein auch in maritimer Atmosphäre erkunden: An Bord des Baumberger Aalschokkers „Fiat Voluntas“. Dort erwartet Neugierige eine interaktive und multimediale Ausstellung. Sie bietet Einblicke in die Geschichte der früheren Aalfischerei in Monheim – einem einst wichtigen Wirtschaftszweig der Stadt.

Dabei darf natürlich das Römische Museum Haus Bürgel inmitten der malerischen Urdenbacher Kämpe, Naturschutzgebiet mit Biologischer Station und einer Pferdezuchtstation nicht fehlen. Es gehört seit 2021 zum Unesco-Weltkulturerbe und präsentiert eine Dauerausstellung über Ausgrabungsfunde aus römischer Zeit. Spätantike Fundstücke wie Schmuck, Kämme, Keramik, Werkzeuge, Waffen und Münzen wurden bei archäologischen Grabungen Ende des 20. Jahrhunderts gefunden.

Langenfeld präsentiert sich unter dem Motto „Wo Historie auf Moderne trifft“. Freizeitangebote wie die Wasserski-Anlage oder Indoorgolf des Team Spieckerhoffs werden dort aufgelistet. Für Übernachtungen wird das Lohmann’s Romantik Hotel Gravenberg mit seinem hauseigenen Restaurant als idyllisch beschrieben. Hinzu kommt eine Etappen-Übersicht für Wanderer oder Menschen, die Langenfeld zu Fuß erkunden möchten. Zum Beispiel wird eine Entdeckerschleife Wasserburg Haus Graven angeboten.

Die Anfänge der Wasserburg liegen im 13. Jahrhundert. Die Entdeckerschleife geht vom Wanderparkplatz Schwanenmühle direkt am Langenfelder Segelflugplatz vorbei zur Wasserburg Haus Graven. Anschließend führt sie entlang des Burbachs über den Neanderland-Steig zurück zum Startpunkt. Folgender Tipp ist auf der Website einsehbar: „Einen Besuch in der Wasserburg Haus Graven lohnt sich, ebenso wie ein kurzer Abstecher zum Café Schwanenmühle. Links und Hinweise zu den Sehenswürdigkeiten und der Gastronomie gibt es unter den Icons in der Karte der Entdeckerschleife“, heißt es auf der Seite des Kreises.

Für Schleckermäuler sind hausgemachte Fruchtaufstriche aus eigener Ernte von Heike Hungenberg bestimmt interessant. Sie verkauft klassische Marmeladensorten unter dem Namen „FruchtNatur“ wie Erdbeere oder Brombeere bis hin zu außergewöhnlichen Sorten wie Holunder-Apfel oder Kürbis-Orange. Eine Besonderheit ist, dass auch auf Kundenwunsch Fruchtaufstriche hergestellt werden.

Dies ist natürlich nur eine kleine Auflistung von vielen Aktivitäten der neuen Neandertal-Website. Bei allen Aktivitäten stehen Details wie Adresse, Anfahrt, Öffnungszeiten, Preise, Karten oder Tipps des jeweiligen Autors zur Verfügung. Die Website ist für alle Endgeräte wie Computer, Tablet oder Handy optimiert worden. Es gibt die Möglichkeit, sich Seiten, Flyer und Broschüren als PDF-Datei herunterzuladen, sodass ein Zugang zu allen Daten offline zur Verfügung steht. Um immer auf den neusten Stand zu sein, ist ein Abonnement des Newsletters möglich.