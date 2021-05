Corona-Ticker : Im Kreis Mettmann sinkt die Inzidenz auf 57,5

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag 687 mit dem Coronavirus Infizierte erfasst, 75 weniger als am Freitag. Die Zahl der Corona-Toten beträgt unverändert 750, darunter 71 Monheimer und 66 Langenfelder.

Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 34 (-6 im Vergleich zu Freitag/6 Neuinfektionen), in Haan 32 (-4/3), in Heiligenhaus 43 (0/10), in Hilden 81 (-3/13), in Langenfeld 104 (-5/11), in Mettmann 13 (-2/3), in Monheim 112 (-9/8), in Ratingen 119 (-16/12, in Velbert 137 (-26/12) und in Wülfrath 12 (-4/0). Als genesen gelten kreisweit 22.498 Menschen.