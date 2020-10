Hans-Dieter Clauser aus Langenfeld : „Bob“-Initiator erhält das Verdienstkreuz

Langenfeld Hans-Dieter Clauser fördert die Berufsorientierung bei Jugendlichen – konsequent und ehrenamtlich. Das ist auch in Berlin angekommen.

Bei Hans-Dieter Clauser (70) ist die Freude riesig. „Ich habe die Tragweite der Auszeichnung erst gar nicht realisiert“, sagt der Ingenieur und selbstständige Unternehmer, der seit 2015 in Ruhestand ist. Die Auszeichnung mit dem „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“, wie sie offiziell heißt, gilt vor allem seinem Engagement für die Berufsorientierungsbörse, kurz „Bob“ genannt.

„Um die Berufsfindung von jungen Menschen zu unterstützen, musste man kein Hellseher sein“, sagt Clauser. „Ich hab damals eine Shellstudie gelesen und die sagte aus, dass es weniger Nachwuchs geben würde und damit auch weniger junge Menschen, die eine Ausbildung machen können. „Also bin ich aktiv geworden.“ 2007 hat er in Langenfeld die „Bob“ gegründet, die Arbeitgeber und junge Menschen zusammenbringen soll. 2012 wurde daraus der Verein Bob plus. Rund 2500 Schüler der umliegenden weiterführenden Schulen ab der Klasse 8 können so frühzeitig potenzielle Arbeitgeber kennenlernen und umgekehrt.

In diesem Jahr ist allerdings alles anders. Coronabedingt. Die Bob wird es nur in digitaler Form geben. „Diese Form der Bob ist dreimal so teuer wie eine Präsenzmesse in der Stadthalle“, sagt Clauser. „Wir haben allen Unternehmen, die sich dort präsentieren wollen, Begrüßungsvideos angeboten. Dafür haben wir ein Kamerateam gebucht. Die Kommunikationsmodule, über die sich Unternehmensvertreter und Schüler austauschen können, stehen jetzt sogar für ein ganzes Jahr zur Verfügung“, erläutert Clauser. Etwas anderes hätte sich nicht gerechnet. Terminiert ist die Berufsorientierungsbörse für den 18. und 19. November, von 10 bis 15 Uhr.