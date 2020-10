Langenfeld : Unbekannte verursachen 5000 Euro Schaden

Langenfeld (og) Auf einem 1000 Euro Lackschaden an seinem Corsa bleibt ein Autobesitzer vermutlich sitzen. Wie die Polizei mitteilt, hat dieser seinen Wagen am Freitag um 7.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Opladener Straße abgestellt.

Als er zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an der linken Fahrzeugseite. Ein Halter eines schwarzen Mercedes AMG hat am Freitag Lackschäden an der Heckseite seines Autos festgestellt. Der Wagen stand in einer Parkbucht an der Karlstraße. Schaden: etwa 2000 Euro. Auf dem Kundenparkplatz eines Super- und Warenmarktes an der Rheindorfer Straße wurde ein Hyundai beschädigt. Schaden: 2000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 288-6310.