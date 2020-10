Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenz steigt auf 21,8

132 Menschen sind im Kreis Mettmann nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Sonntag waren es noch 122. Spitzenreiter sind Langenfeld und Hilden.

Die Zahl der nachweislich an Corona infizierten Menschen im Kreis Mettmann steigt weiter – von 122 am Sonntag auf 132 am Montag. Das teilt das Gesundheitsamt mit.