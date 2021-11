Corona-Impfung in Hilden : Hier entsteht Hildens dezentrale Impfstelle

In Hamburg stehen Menschen in einer Warteschlange vor einer Impfstelle. Auch in Hilden können sich die Bürger bald ohne Termin impfen lassen. Foto: dpa/Marcus Brandt

Hilden Um die vierte Welle abzumildern, setzt das Gesundheitsamt auf Impfungen. Nachdem in Velbert bereits die erste dezentrale Impfstelle eröffnet worden ist, folgen nun in Hilden, Haan und Langenfeld die nächsten.

Kommende Woche Donnerstag, 2. Dezember, eröffnet die dezentrale Impfstelle in Hilden . Das hat Kreissprecherin Daniela Hitzemann bestätigt. Demnach soll die Impfstation in der Klinik im Park an der Hagelkreuzstraße 37 eingerichtet werden. Geimpft wird von Mittwoch bis Freitag täglich zwischen 10 und 18 Uhr.

In der Woche ab dem 6. Dezember soll auch in Haan eine dezentrale Impfstation eröffnet werden. Anlaufstelle sei das Seminargebäude der Landesfinanzschule. Bereits am Mittwoch, 1. Dezember, öffnet eine dezentrale Impfstelle in Langenfeld in der Stadthalle/Schauplatz.