Monheim Werner Goller : Dünchheim: „Wenn er sprach, saß ich kerzengerade“

Monheim Politische Gegner und eine Weggefährtin blicken zurück auf Zeiten, in denen man sich rhetorisch scharfe Rededuelle lieferte, aber auch Kompromisse zu für die Stadtentwicklung wichtigen Themen schloss.

Daniel Zimmermann: Ich habe Herrn Goller als streitbaren Ratsherren kennengelernt, dem es jedoch immer um die Sache ging. Seine Verbundenheit mit der Stadt ist groß. Er war stets interessiert am argumentativen Austausch. Das habe ich an ihm auch in den Debatten geschätzt, in denen wir uneins waren. Während der Diskussion um die Moscheegrundstücke haben wir uns leider entfremdet. Das schmälert aber nicht meinen Respekt vor seiner politischen Gesamtleistung und vor den Beiträgen, die er seit den 1980er Jahren zur Stadtentwicklung geleistet hat. Unterm Strich sehe ich in vielen Fragen sogar mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätze.