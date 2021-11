Corona-Pandemie in Mettmann : Schnelltests an Schulen Dank Vorratshaltung vorhanden

Schnelltests an Schulen Dank Vorratshaltung vorhanden

Corona-Pandemie in Mettmann

Mettmann/Erkrath Den weiterführenden Schulen wurde aus dem Schulminestrium NRW mitgeteilt, sie sollten sich ausreichend mit Selbsttests versorgen, damit auch noch in den ersten Wochen nach den Weihnachtsferien genügend Tests vorrätig sind.

Die weiterführenden Schulen in Mettmann und Erkrath sind offenbar gut gerüstet, für Schüler sowie deren Eltern sicher ein beruhigendes Ergebnis. „Wir sind hinreichend versorgt und haben – wie empfohlen – eine Reserve aufgebaut“, sagt Horst Knoblich, Schulleiter am Konrad-Heeresbach Gymnasium. „Dafür gab es keine Sonderbestellung, sondern wir haben regelmäßig mehr bestellt als benötigt; so hatte das Ministerium das vorgesehen.“ Auch im Heinrich-Heine-Gymnasium käme man „locker bis Weihnachten und darüber hinaus“ mit den Tests aus, die vorrätig sind, versichert Holger Cornels, stellvertretender Schulleiter.