Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Todesopfer übersteigt die Marke von 800

Kreis Mettmann 296 Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag. Nach drei weiteren Todesfällen sind seit Beginn der Pandemie im Kreis bereits mehr als 800 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 2184 Infizierte erfasst, 159 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 306 (+13; 36 neu infiziert), in Haan 120 (+3; 10 neu), in Heiligenhaus 97 (+8; 14 neu), in Hilden 251 (+29; 42 neu), in Langenfeld 288 (+31; 48 neu), in Mettmann 129 (+9; 21 neu), in Monheim 223 (+16; 32 neu), in Ratingen 388 (+27; 50 neu), in Velbert 319 (+15; 34 neu) und in Wülfrath 63 (+8; 9 neu).