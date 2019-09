Mönchengladbach und Meerbusch : Volksbanken prüfen nächste Fusion

Info

Bilanzsumme Voba MG 1,9 Milliarden Euro; Voba Meerbusch 300 Millionen Euro.

Mitglieder Voba MG 26.000; Voba Meerbusch 5000.

Filialen Voba MG (29 insgesamt) Mönchengladach 8 plus 2 SB-Filialen; Wegberg 4 plus 3 SB-Filialen; Willich 5 plus 2 SB-Filialen; Erkelenz 4 plus 1 SB-Filiale.

Filialen Voba Meerbusch (5 insgesamt) Strümp, Büderich, Lank, Osterath und Bösinghoven.

Mitarbeiter Voba MG 413;

Voba Meerbusch 63.