Angebot in Geilenkirchen : Programmieren lernen in den Herbstferien

Kreis Heinsberg Jugendliche und junge Menschen für Berufe in der IT-Branche gewinnen, will eine Initiative, die im Herbst den Workshop „Coding-HS“ anbietet.

Auf dem CSB-Campus in Geilenkirchen bieten in den Herbstferien die CSB-System AG, das zdi-Netzwerk Aachen und der Kreis Heinsberg sowie die Rheinische Fachhochschule Köln gemeinsam den Programmier-Workshop „Coding-HS“ an, der offizieller Programmbestandteil der so genannten EU Code Week ist. Das Angebot richtet sich an programmierinteressierte Schüler zwischen 14 und 20 Jahren.