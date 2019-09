Kreis Heinsberg : 174 Autofahrer zu schnell in Tempo-70-Zone unterwegs

Die Polizei erwischte einen Fahrer, der unter Drogen stand. Foto: Jochen Tack

Erkelenz Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Heinsberg haben am Mittwoch zwischen 10 und 18 Uhr gezielte Verkehrskontrollen an der Einmündung Lauerstraße/Florianstraße in Gerderath vorgenommen. Die Polizisten kontrollierten laut Bericht insgesamt 91 Personen und 84 Fahrzeuge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sarah Sauer

Ein Fahrzeugführer stand zum Zeitpunkt der Fahrt unter Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem fertigten die Beamten eine Anzeige gegen ihn und untersagten ihm die Weiterfahrt. Aber auch andere Verkehrsverstöße wurden geahndet. So hatten sechs Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt und sieben Personen sicherten die mitgeführte Ladung nicht ordnungsgemäß.