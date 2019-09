Polizeibericht : Unbekannter schießt auf 19-Jährigen in Oberbruch

Heinsberg Von einer Auseinandersetzung in Oberbruch, bei der ein Unbekannter mit einer Schusswaffe auf einen 19-Jährigen aus Heinsberg gefeuert hat, berichtet die Polizei.

Drei unbekannte Personen klopften am Freitag, 13. September, gegen 23.20 Uhr, an einer Wohnungstür im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Röntgenstraße in Oberbruch. Als der Wohnungsinhaber öffnete, wurde er nach Angaben der Polizei mit einem Messer sowie einer Schusswaffe bedroht.